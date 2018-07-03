Подачу электричества восстановили в части Баку и западных районах Азербайджана

Подача электричества в Азербайджане будет полностью восстановлена в течение ближайших часов.

Об этом сказал Trend глава службы по связям с общественностью и пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

"На данный момент восстановлена подача электроэнергии в нескольких западных районах Азербайджана", - сказал Бабанлы. По его словам, подача электричества восстновлена также в некоторых районах Баку.

"Восстановление подачи электроэнергии осуществляется поэтапно. В первую очередь электричество подается в стратегически важные объекты и учреждения", - сказал Бабанлы.

Касаясь причины происшествия, глава пресс-службы сказал, что на Мингячевирской электростанции произошёл пожар.

"Причиной пожара стала аномальная жара, наблюдающаяся в последнее время в стране, из-за чего на охлаждающих системах энергоблоков возникла перегрузка", - добавил Бабанлы.