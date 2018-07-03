«Азерсу» о перебоях в подаче воды - ПОДРОБНОСТИ

Остановка подачи электроэнергии на территории Азербайджана в ночь со второго на третье июля, что было вызвано аварией на подстанции на Мингячевирской ТЭС, сказалась и на снабжении населения водой. Об этом Trend сказал во вторник глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

Джабраиллы отметил, что остановка подачи электроэнергии создала проблемы в доставке воды из Огузского и Габалинского районов, а также из Джейранбатанского водохранилища и реки Кура.

"В данный момент в этом направлении ведутся восстановительные работы. Снабжение из Джейранбатанского водохранилища практически восстановлено. Ведутся работы в других направлениях", - скзал глава пресс-службы.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией будут проблемы с подачей воды в Баку. "В течение дня жители столицы могут столкнуться с проблемами в подаче воды. Эти проблемы будут устранены в течение дня", - добавил Джабраиллы.

В ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.