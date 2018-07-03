Проводятся очередные выпускные экзамены

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит для выпускников средних специальных школ Баку и средних общеобразовательных школ Шамкира, Гедабея, Агстафы, Газаха, Товуза, Загаталы, Гаха, Ярдымлы, Джалилабада, Билясувара, Ширвана, Нефтчалы, Гаджигабула, Агдама, Евлаха, Барды, Тертер, Агсу, Зардаба, Шамахы, Гобустана, Кюрдамира, Гусара, Губы, Сиязан, Хызы выпускные экзамены на базе общего и полного среднего образования (IX и XI классы).

Как сообщили АПА в ГЭЦ, ожидается, что в экзаменах примут участие 57 625 учащихся (IX класс - 32 795, XI класс - 24 830), передает Day.Az.

Экзамен для учащихся IX классов начнется в 10:00, для учащихся XI классов - в 15:00.