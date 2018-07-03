Восстановлено движение поездов в Бакинском метро

3 июля 2018 09:08

Движение поездов в Бакинском метро восстановлено, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передаёт Day.Az.

По словам Мамедова восстановлено движение на фиолетовой ветке между станциями "Автовокзал" и "Мемар Аджеми".

"Пассажиры могут пользоваться станциями", - сказал глава пресс-службы.

В ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

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