Восстановлено движение поездов в Бакинском метро

Движение поездов в Бакинском метро восстановлено, сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передаёт Day.Az.

По словам Мамедова восстановлено движение на фиолетовой ветке между станциями "Автовокзал" и "Мемар Аджеми".

"Пассажиры могут пользоваться станциями", - сказал глава пресс-службы.

В ночь со второго на третье июля из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.