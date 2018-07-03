Обнародовано количество туристов, посетивших национальные парки Азербайджана в этом году

"Экотуризм является новой формой наслаждения природой, использования ее для отдыха, а также является пропагандой продуманного использования рекреационных ресурсов, защиты биологического разнообразия. Национальные парки - благоприятные природные зоны для развития в Азербайджане экологического туризма".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов, передаёт Day.Az.

Сообщается, что сейчас в стране 9 охраняемых территорий со статусом национального парка. В национальных парках функционируют 104 туристических маршрута, отличающихся красочностью и содержанием. Туристы могут приобрести онлайн-билет в любой парк через раздел "Услуги" на сайте министерства. Кроме того, билеты можно приобрести у входа в каждый национальный парк.

Вход в парки стоит 2 маната на человека, для детей до 6 лет, школьников (с классами) и национальных героев вход бесплатный.

По информации министерства, за 6 месяцев 2018 года функционирующие в стране национальные парки посетил 24 261 турист, из них 21 223 местные граждане, 3038 - иностранцы. По сравнению с 6 месяцами прошлых лет в количестве туристов наблюдается рост.