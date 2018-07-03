Минздрав Азербайджана о том, как авария отразилась на работе больниц

3 июля 2018 11:39

Авария на Мингячевирской ТЭС не создала проблем в работе больниц. Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров, передаёт Day.Az.

Все функционирующие на территории страны больницы обеспечены генераторами: "После прекращения подачи электроэнергии автоматически включились генераторы, и больницы были обеспечены бесперебойной подачей электроэнергииМ", - отметил глава пресс-службы.

В ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az