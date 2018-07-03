Минздрав Азербайджана о том, как авария отразилась на работе больниц
3 июля 2018 11:39 552
Авария на Мингячевирской ТЭС не создала проблем в работе больниц. Об этом во вторник сообщил Trend глава пресс-службы минздрава Парвиз Абубекиров, передаёт Day.Az.
Все функционирующие на территории страны больницы обеспечены генераторами: "После прекращения подачи электроэнергии автоматически включились генераторы, и больницы были обеспечены бесперебойной подачей электроэнергииМ", - отметил глава пресс-службы.
В ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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