Восстановлено движение поездов Баку-Сумгайыт-Баку

3 июля 2018 11:39

В связи с аварией, произошедшей на узловой подстанции в Мингячевире, наблюдались задержки в движении пассажирских поездов, следующих из регионов в Баку, сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Несмотря на это, пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз уже прибыл на Бакинскую пассажирскую станцию, поезд Баку-Ростов отбыл по графику, поезд Баку-Москва уже прибыл в Баку.

Восстановлено также движение электричек на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку. В целях снизить плотность пассажиропотока в этом направлении дважды в течение дня на линии будут задействованы двухгрупповые поезда, сообщили в ЗАО.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az