Перебои в электроснабжении не создали проблем в работе Сарсангского водохранилища

Авария, произошедшая на узловой подстанции в Мингячевире, не оказала серьезного влияния на работу Сарсангского водохранилища на территории Тертерского района. Об этом во вторник сообщил Trend глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов, передает Day.Az.

Глава ИВ отметил, что электроснабжение района пока не восстановлено, но проблем с водоснабжением нет. "Меры по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются. Больницы, правоохранительные органы и в здания, где функционируют другие структуры, снабжены генераторами, которые обеспечивают эти учреждения электроэнергией. В водохранилище есть запасы воды. Поэтому сегодня проблем с водой не будет. Наверное, сегодня восстановится и подача электроэнергии", - сказал Мамедов.

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения