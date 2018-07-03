В воинских частях нет проблем с энергоснабжением - ОФИЦИАЛЬНО

Во всех воинских частях и подразделениях на передовой ВС Азербайджана нет проблем с энергоснабжением, говорится в сообщении минобороны, распространенном во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для полного обеспечения деятельности военной инфраструктуры все воинские части, военно-медицинский учреждения, подразделения материально-технического обеспечения, связи, разведки, в том числе, военные учебные заведения особого назначения и другие военные объекты оснащены источниками аварийного энергоснабжения, работающими в особом режиме. В случае возникновения каких-либо проблем в подаче электроэнергии эти источники начинают работать в автоматическом режиме. После временного приостановления электроэнергии со вчерашней ночи эти источники заработали автоматически, и в данный момент проблем с энергоснабжением во всех воинских частях и подразделениях на передовой ВС Азербайджана нет. В воинских частях в непрерывном режиме продолжается служебно-боевая деятельность.

В случае необходимости минобороны готово оказать помощь в обеспечении электроэнергией на необходимом уровне для обеспечения деятельности важных гражданских инфраструктурных объектов (больницы, детсады, роддома и др.)

Отметим, что в ночь со второго на третье июля, из-за высокой температуры на одной из подстанций в Мингячевире произошел сбой работы оборудования, что привело к аварии в системе энергоснабжения.