Какой будет погода завтра

4 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии vинистерства экологии и природных ресурсов, подует юго-восточный ветер, который вечером сменится на северный, передает Day.Az.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 25-27°, днем 39-41°.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 30-40%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 28-29°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 29-30°.

Подует юго-восточный ветер, который вечером сменится на северный.

В связи с аномально жаркой погодой в период с 11:00 до 17:00 долгое время находиться под прямыми солнечными лучами рискованно для здоровья.

4 июля в районах Азербайджана ожидается солнечная погода. Подует порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 39-44°, в горах ночью 18-23°, днем 28-33° тепла.

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