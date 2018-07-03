Минэкологии обратилось к населению в связи с аномальной жарой

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с погодными условиями, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в департаменте, в сообщении говорится:

"Сегодня жара на территории страны продолжается. В связи с аномально жаркой погодой в период с 11:00 до 17:00 долгое время находиться под прямыми солнечными лучами рискованно для здоровья, рекомендуем использовать возможные средства для защиты от солнечных лучей".

В сообщении отмечается, что аномальная жара на территории республики продолжится до 4 июля. Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 39-41°, в районах Центрального Арана и местами в Нахчыванской АР 40-44°, в горных районах - 27-32°.

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