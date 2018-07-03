На одной из региональных автодорог ограничивается движение транспорта
3 июля 2018 16:33 237
С целью регулирования безопасного движения автомобилей на территории Азербайджана на 57-м километре автомобильной дороги Баку-Алят-Газах проводится ремонт пришедших в непригодное состояние барьерных ограждений.
Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В связи с этим по одной полосе дороги будет частично ограничено движение.
Водителям рекомендуется проявлять бдительность во время движения по этим дорогам и соблюдать правила дорожного движения.
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