Все автобусы в Баку стали бесплатными - ОФИЦИАЛЬНО

3 июля 2018 19:47

В связи с повторным отключением электроэнергии пассажиры в Баку будут бесплатно перевозиться автобусами.

Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев на своей странице в Facebook.

Как передает Day.Az, данная мера предпринята в связи с закрытием входов Бакинского метрополитена для пассажиров. Отмечается, что Бакинское транспортное агентство предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности на дороге.

 
 

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