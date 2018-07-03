Все автобусы в Баку стали бесплатными - ОФИЦИАЛЬНО
3 июля 2018 19:47 2 706
В связи с повторным отключением электроэнергии пассажиры в Баку будут бесплатно перевозиться автобусами.
Об этом сообщил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев на своей странице в Facebook.
Как передает Day.Az, данная мера предпринята в связи с закрытием входов Бакинского метрополитена для пассажиров. Отмечается, что Бакинское транспортное агентство предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасности на дороге.
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