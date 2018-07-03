Частично восстановлена подача электричества в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

21:00

Завершена эвакуация пассажиров с туннелей и станций Бакметрополитена.

Как сообщили АПА в МЧС, эвакуация граждан, оставшихся в туннелях и на станциях метро вследствие проблем с электроснабжением, была проведена сотрудниками Бакметрополитена, Службы спасения особого риска МЧС, войск гражданской обороны и Службы госпожнадзора, передает Day.Az.

Также отмечается, что в большинство станций Бакметрополитена уже восстановлена подача электричества. В настоящее время осуществляется повторный осмотр поездов и линий.

Отметим, что глава МЧС генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров в настоящее время находится в Мингячевирской ТЭС.