Частично восстановлена подача электричества в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21:00
Завершена эвакуация пассажиров с туннелей и станций Бакметрополитена.
Как сообщили АПА в МЧС, эвакуация граждан, оставшихся в туннелях и на станциях метро вследствие проблем с электроснабжением, была проведена сотрудниками Бакметрополитена, Службы спасения особого риска МЧС, войск гражданской обороны и Службы госпожнадзора, передает Day.Az.
Также отмечается, что в большинство станций Бакметрополитена уже восстановлена подача электричества. В настоящее время осуществляется повторный осмотр поездов и линий.
Отметим, что глава МЧС генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров в настоящее время находится в Мингячевирской ТЭС.
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20:08
В связи с прекращением энергоснабжения закрыт вход на все станции Бакметрополитена.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, движение поездов в Бакметрополитене остановилось, составы остались в туннеле.
В настоящее время начаты работы по эвакуации. Эвакуация проводится по инструкции.
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