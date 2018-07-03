Частично восстановлена подача электричества в бакинском метро - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

3 июля 2018 21:00

21:00

Завершена эвакуация пассажиров с туннелей и станций Бакметрополитена.

Как сообщили  АПА в МЧС, эвакуация граждан, оставшихся в туннелях и на станциях метро вследствие проблем с электроснабжением, была проведена сотрудниками Бакметрополитена, Службы спасения особого риска МЧС, войск гражданской обороны и Службы госпожнадзора, передает Day.Az.

Также отмечается, что в большинство станций Бакметрополитена уже восстановлена подача электричества. В настоящее время осуществляется повторный осмотр поездов и линий.

Отметим, что глава МЧС генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров в настоящее время находится в Мингячевирской ТЭС.  

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20:08

В связи с прекращением энергоснабжения закрыт вход на все станции Бакметрополитена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, движение поездов в Бакметрополитене остановилось, составы остались в туннеле.

В настоящее время начаты работы по эвакуации. Эвакуация проводится по инструкции. 

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