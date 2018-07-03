Названа предварительная причина проблемы, возникшей в энергоснабжении Азербайджана

3 июля 2018 20:10

Названа предварительная причина проблемы, возникшей в энергоснабжении Баку и страны.

Как сообщили Report из ОАО "Азерэнержи", возникло отключение в Северной и Сумгайытской электростанциях, передает Day.Az.

На данный момент в "Азерэнержи" проводятся расследования в связи с инцидентом. 

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