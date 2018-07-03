"Азерэнержи": Энергоснабжение в Азербайджане частично восстановлено

Проблемы, возникшие с энергоснабжением, из-за аварии в энергетической системе Азербайджана частично устранены. Об этом во вторник сказал Trend глава отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы, передает Day.Az.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о создании Государственной комиссии в связи с аварией, произошедшей в ночь со второго на третье июля на одной из подстанций ООО "Азербайджанская тепловая электростанция". Вечером третьего июля в энергосистеме страны произошел новый сбой.

Как отметил Бабанлы, в настоящее время председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов находится на месте аварии.

По его словам, в настоящее время расследуются причины аварии.

Бабанлы добавил, что оперативно ведется работа по восстановлению подачи электроэнергии.

Отметим, что из-за аварии на ТЭС в Мингячевире в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, возникли перебои в подаче электроэнергии.