В Азербайджане устраняются последствия аварии в системе энергоснабжения, в метро проводится эвакуация

Процесс по устранению последствий произошедшей в системе энергоснабжения Азербайджана аварии находится под контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом АПА сообщил официальный представитель МЧС, имя которого не называется, передает Day.Az.

"В блоке Азербайджанской ТЭС, на котором произошла авария, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Поэтому могут возникнуть определенные перебои в подаче электроэнергии", - сказал представитель структуры.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии, в то же время в Бакинском метрополитене проводится эвакуация пассажиров поездов, застрявших в тоннелях, которая завершится в ближайшее время.

"Ситуация полностью под контролем. Мы призываем население не волноваться и не впадать в панику", - сказал официальный представитель МЧС.

Позднее общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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