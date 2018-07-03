Когда в Азербайджане будет возобновлена подача воды? - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В Азербайджане в связи с повторным отключением электроэнергии возникли и проблемы в подаче воды.

Об этом во вторник сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По его словам, подача воды будет восстановлена после того, как будет обеспечена подача электроэнергии.

"В настоящее время все сотрудники ОАО "Азерсу" работают над устранением проблемы, мы ждем подачи электроэнергии", - отметил Джабраиллы.

По его словам, прекращение подачи электроэнергии привело к проблеме в работе магистрального водопровода Огуз-Габала-Баку.

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