Минздрав Азербайджана о работе больниц после перебоев в энергоснабжении

3 июля 2018 21:12

В больницах работают генераторы, каких-либо негативных моментов не отмечено. 

Об этом Report заявила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафайя Ахмедова, передает Day.Az.

По ее словам, на данный момент у станций метро дежурят машины скорой помощи: "Серьезных обращений не поступало". 

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