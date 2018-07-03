Минздрав Азербайджана о работе больниц после перебоев в энергоснабжении

В больницах работают генераторы, каких-либо негативных моментов не отмечено.

Об этом Report заявила сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Сафайя Ахмедова, передает Day.Az.

По ее словам, на данный момент у станций метро дежурят машины скорой помощи: "Серьезных обращений не поступало".

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