Бактрансагентство о ситуации с перевозкой пассажиров

Бакинское транспортное агентство продолжает мероприятия по устранению возникших трудностей в перевозке пассажиров, говорится во вторник в сообщении агентства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате срочных мероприятий относительно снизилась плотность пассажиров вблизи станций метро. Ситуация нормализуется. Автобусы, двигающиеся от центра обмена транспортом Кероглу, работают в нормальном режиме, говорится в сообщении.

Также говорится, что на проспекте Гейдара Алиева наблюдается плотность транспортного потока. Аналогичная ситуация наблюдается на ряде центральных улиц Баку. Проводятся необходимые мероприятия для того, чтобы снизить отрицательное влияние плотности транспорта на движение автобусов.

Сообщается, что ситуация в районе станций метро "20 Января" и "Низами", где возникли определенные трудности, полностью контролируется. Перевозчики и сотрудники БТА в районе указанных станций метро работают в усиленном режиме.

Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям быть предельно осторожными для обеспечения непрерывного и безопасного движения.