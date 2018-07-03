На главу ИВ Гянджи совершено покушение - ОБНОВЛЕНО
22:38
Стали известны подробности вооруженного нападения на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.
Как сообщили АПА в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня вечером перед административным зданием ИВ, передает Day.Az. По сообщению, открывший стрельбу из пистолета мужчина находился в розыске.
Преступник задержан, на месте происшествия изъяты 3 гильзы.
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия), осуществляются следственные меры.
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22:19
Глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев подвергся вооруженному нападению.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на главу администрации напал разыскиваемый полицией мужчина.
В результате инцидента один из охранников чиновника получил ранение.
По предварительной информации, сам Э.Велиев в результате нападения не пострадал.
В МВД подтвердили факт нападения.
Согласно сообщению, преступник задержан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!