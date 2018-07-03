На главу ИВ Гянджи совершено покушение - ОБНОВЛЕНО

22:38

Стали известны подробности вооруженного нападения на главу ИВ Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, инцидент произошел сегодня вечером перед административным зданием ИВ, передает Day.Az. По сообщению, открывший стрельбу из пистолета мужчина находился в розыске.

Преступник задержан, на месте происшествия изъяты 3 гильзы.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия), осуществляются следственные меры.

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22:19

Глава ИВ Гянджи Эльмар Велиев подвергся вооруженному нападению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на главу администрации напал разыскиваемый полицией мужчина.

В результате инцидента один из охранников чиновника получил ранение.

По предварительной информации, сам Э.Велиев в результате нападения не пострадал.

В МВД подтвердили факт нападения.

Согласно сообщению, преступник задержан.