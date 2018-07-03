"Азерэнержи" ведет переговоры для увеличения мощности получаемой из России электроэнергии
3 июля 2018 22:31 517
"ОАО "Азерэнержи" ведет переговоры для увеличения мощности получаемой из России электроэнергии".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.
По его словам, на данный момент переговорным процессом руководит председатель "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев.
Отметим, что после вчерашней аварии энергосистема Азербайджана начала работать параллельно с российской электрической сетью.
"Азерэнержи" сегодня в 21:00 планировал приостановить импорт электроэнергии из России.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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