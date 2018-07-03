"Азерэнержи" ведет переговоры для увеличения мощности получаемой из России электроэнергии

3 июля 2018 22:31

"ОАО "Азерэнержи" ведет переговоры для увеличения мощности получаемой из России электроэнергии". 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы. 

По его словам, на данный момент переговорным процессом руководит председатель "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев.  

Отметим, что после вчерашней аварии энергосистема Азербайджана начала работать параллельно с российской электрической сетью.

"Азерэнержи" сегодня в 21:00 планировал приостановить импорт электроэнергии из России. 

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