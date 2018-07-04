«Азерэнержи»: Электроснабжение Баку восстановлено

"Задействована электростанция Cənub ("Юг")".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азенэнержи" Яхья Бабанлы. По его словам, задействована также электростанция в Сумгайыте.

"Это позволило восстановить электроснабжение Баку. В настоящее время работы близятся к завершению. Восстанавливается бесперебойность системы электроснабжения страны", - отметил Я.Бабанлы.