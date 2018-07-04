«Азерэнержи»: Электроснабжение Баку восстановлено

4 июля 2018 00:15

"Задействована электростанция Cənub ("Юг")".

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азенэнержи" Яхья Бабанлы. По его словам, задействована также электростанция в Сумгайыте.    

"Это позволило восстановить электроснабжение Баку. В настоящее время работы близятся к завершению. Восстанавливается бесперебойность системы электроснабжения страны", - отметил Я.Бабанлы.   

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