«Азерэнержи»: Электроснабжение Баку восстановлено
4 июля 2018 00:15 293
"Задействована электростанция Cənub ("Юг")".
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азенэнержи" Яхья Бабанлы. По его словам, задействована также электростанция в Сумгайыте.
"Это позволило восстановить электроснабжение Баку. В настоящее время работы близятся к завершению. Восстанавливается бесперебойность системы электроснабжения страны", - отметил Я.Бабанлы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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