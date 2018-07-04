Сегодня бакинское метро тоже будет закрыто: автобусы будут работать в спецрежиме

В среду автобусы в Баку будут работать в специальном режиме из-за того, что метро не будет функционировать, говорится в совместном сообщении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Бакинского транспортного агентства и ЗАО "Бакинский метрополитен", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Третьего июля 2018 года из-за произошедшей аварии на Азербайджанской ТЭС в некоторых местах повторно возникли перебои в подаче электроэнергии. В результате этого вчера около 19 часов движение поездов на станциях Бакинского метрополитена было остановлено. С целью устранения внезапно возникшей плотности пассажиров, обеспечения удобной и безопасной перевозки населения БТА приступило к реализации необходимых мер. Деятельность всех регулярных маршрутных линий столицы была переведена в специальный режим и пассажиры перевозились бесплатно. На все выходы станций метро, а также к Центрам обмена транспортом и другим территориям, где наблюдалось скопление людей, были привлечены дополнительные траспортные средства по соответствующим маршрутным линиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения своевременного и безупречного исполнения предусмотренных мер действовали и мобильные группы БТА.

"Благодаря проводимым экстренным и неотложным мерам за короткое время была устранена плотность пассажиропотока вокруг станций метро. Также для перевозки пассажиров в город Сумгайыт была организована прямая маршрутная линия от станции метро "20 января". С этой целью Государственная служба автомобильного транспорта министерства транспорта, связи и высоких технологий привлекла крупногабаритные автобусы. Для осуществления перевозки пассажиров по соответствующим маршрутным линиям в ночные часы, на случай необходимости, на территории Бакинского транспортного агентства находились в состоянии готовности более 10 транспортных средств, принадлежащих ООО "Bakubus", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из-за проводящихся в Бакметрополитене восстановительных работ метрополитен будет работать в тестовом режиме и будет закрыт для пассажиров.

"Учитывая это, четвёртого июля 2018 года все регулярные маршрутные линии на территории столицы будут работать в специальном режиме и перевозка пассажиров будет осуществляться бесплатно. С целью обеспечения бесперебойности в перевозке пассажиров в утренние часы и своевременного исполнения других необходимых мер в БТА состоялось заседание с участием юридических и физических лиц, занимающихся регулярной перевозкой пассажиров. Еще раз отмечаем, что министерство транспорта, связи и высоких технологий, БТА и Бакметрополитен действуют в координации друг с другом. Просим у населения отнестись с пониманием к нынешней ситуации", - отмечается в сообщении.