Все резервные автобусы в Баку привлечены к перевозке пассажиров
4 июля 2018 09:41 380
Все резервные автобусы привлечены к процессу перевозки пассажиров. Об этом говорится в сообщение пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В настоящее время час пик и вокруг станций метро наблюдается высокая плотность пассажиропотока в связи с тем, что перевозка пассажиров в отличие от обычных дней осуществляется только регулярными маршрутными автобусами, и в этой связи наблюдаются определенные трудности. Несмотря на это, по указания Бакинского транспортного агентства все резервные автобусы привлечены к процессу перевозки пассажиров. Просим пассажиров учесть сложившиеся временные неудобства", - говорится в сообщении БТА.
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