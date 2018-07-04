Баку охвачен водяным паром - ФОТО

Ночью город Баку был охвачен водяным паром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, пар в виде тумана в основном наблюдался в прибрежных территориях столицы.

Сложившаяся ситуация затруднила поле зрения водителей на проспекте Нефтяников, на территории под названием круг "Статистики" и у памятника Наримана Нариманова.

Местные жители объясняют это наблюдаемой в последние дни жарой и по этой причине испарением морской воды.

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