Энергоснабжение в Азербайджане полностью восстановили - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
4 июля 2018 09:59 1 924
ОАО "Азерэнержи" предприняло все необходимые оперативные меры для полного восстановления подачи электроэнергии на территории всего Азербайджана.
Об этом сказал Trend в среду глава отдела по связям с общественностью ОАО Яхъя Бабанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Бабанлы, энергоснабжение Азербайджана было полностью восстановлено за счет внутреннего производства в ночь с третьего на четвертое июля примерно в 03:30 часов.
"В настоящее время энергоснабжение в стране стабильное. Последнее событие показало, что у "Азерэнержи" имеется достаточно специализированных кадров и есть необходимые технические возможности для оперативного устранения проблем", - сказал Бабанлы.
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