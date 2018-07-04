Энергоснабжение в Азербайджане полностью восстановили - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ОАО "Азерэнержи" предприняло все необходимые оперативные меры для полного восстановления подачи электроэнергии на территории всего Азербайджана.

Об этом сказал Trend в среду глава отдела по связям с общественностью ОАО Яхъя Бабанлы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Бабанлы, энергоснабжение Азербайджана было полностью восстановлено за счет внутреннего производства в ночь с третьего на четвертое июля примерно в 03:30 часов.

"В настоящее время энергоснабжение в стране стабильное. Последнее событие показало, что у "Азерэнержи" имеется достаточно специализированных кадров и есть необходимые технические возможности для оперативного устранения проблем", - сказал Бабанлы.

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