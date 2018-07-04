В Сети появилось фото человека, совершившего покушение на главу ИВ Гянджи - ФОТО

Накануне на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева было совершено вооруженное нападение.

Инцидент произошел вчера вечером перед административным зданием ИВ. Получивший огнестрельное ранение Эльмар Велиев и его телохранитель были доставлены в Гянджинскую центральную больницу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, по распространенной официальными структурами информации, нападавшим является Юнис Сафаров, 1983 года рождения.

В социальных сетях распространилась фотография паспорта Юниса Сафарова, из которой становится известно, что он является гражданином России и жил в Москве. Day.Az представляет читателям указанное фото.

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