В Сети появилось фото человека, совершившего покушение на главу ИВ Гянджи - ФОТО
4 июля 2018 10:10 1 413
Накануне на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева было совершено вооруженное нападение.
Инцидент произошел вчера вечером перед административным зданием ИВ. Получивший огнестрельное ранение Эльмар Велиев и его телохранитель были доставлены в Гянджинскую центральную больницу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, по распространенной официальными структурами информации, нападавшим является Юнис Сафаров, 1983 года рождения.
В социальных сетях распространилась фотография паспорта Юниса Сафарова, из которой становится известно, что он является гражданином России и жил в Москве. Day.Az представляет читателям указанное фото.
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