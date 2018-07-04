Минздрав о числе обратившихся за медпомощью после инцидента в бакинском метро
4 июля 2018 11:17 1 620
Вчера 19 человек, состояние которых ухудшилось в метро из-за прекращения подачи электричества, обратились в службу скорой медицинской помощи".
Об этом Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, передает Day.Az.
По ее словам, 6 из них были размещены в стационарных отделениях.
Представитель министерства отметила, что за минувший день на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило в целом 2 133 обращения:
"62 обращения были связаны с солнечным ударом. 46 из них были госпитализированы. Среди обратившихся нет случаев, представляющих угрозу жизни. На вызовах не зарегистрировано ни одного факта смерти".
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