Минздрав о числе обратившихся за медпомощью после инцидента в бакинском метро

4 июля 2018 11:17

Вчера 19 человек, состояние которых ухудшилось в метро из-за прекращения подачи электричества, обратились в службу скорой медицинской помощи".

Об этом Report сообщила сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Сафая Ахмедова, передает Day.Az.

По ее словам, 6 из них были размещены в стационарных отделениях.

Представитель министерства отметила, что за минувший день на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило в целом 2 133 обращения: 

"62 обращения были связаны с солнечным ударом. 46 из них были госпитализированы. Среди обратившихся нет случаев, представляющих угрозу жизни. На вызовах не зарегистрировано ни одного факта смерти".

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