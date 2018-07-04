Трагедия в Барде: в реке утонули двое подростков - ФОТО

4 июля 2018 11:33

В Бардинском районе двое молодых людей утонули в реке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, случай произошел в части реки Тертер, протекающей по территории района.

Один из погибших - 16-летний Тахмасиб Илдырым оглы Гаджиев. Личность другого пока не уточнена.

Оба тела были извлечены из воды и переданы семьям.

По факту в Бардинской районной прокуратуре ведется разбирательство.

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