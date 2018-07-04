Трагедия в Барде: в реке утонули двое подростков - ФОТО
4 июля 2018 11:33 384
В Бардинском районе двое молодых людей утонули в реке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, случай произошел в части реки Тертер, протекающей по территории района.
Один из погибших - 16-летний Тахмасиб Илдырым оглы Гаджиев. Личность другого пока не уточнена.
Оба тела были извлечены из воды и переданы семьям.
По факту в Бардинской районной прокуратуре ведется разбирательство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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