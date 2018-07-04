Бакинское метро восстановило свою работу

4 июля 2018 13:26

"Бакинский метрополитен", приостановивший вчера вечером свою работу, сегодня возобновил ее. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Уже с 13:00 жители столицы смогли воспользоваться услугами метро.

Отметим, что вчера в результате отключения электроэнергии в работе ЗАО "Бакинский метрополитен" возникли проблемы.

В связи с этим все пассажиры метро были эвакуированы.

Сегодня утром глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов сказал, что до полного обеспечения электроэнергией метро будет работать в тестовом режиме.

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