"Азерэнержи" о восстановлении устойчивости энергосистемы Азербайджана - ДЕТАЛИ

Устойчивость энергосистемы Азербайджана будет восстановлена в ближайшее время, сказал в среду Trend глава отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы, передает Day.Az.

По словам главы отдела, в настоящее время ведутся работы по запуску четвертого блока Азербайджанской ТЭС.

"В настоящее время три блока Азербайджанской ТЭС работают в штатном режиме. Ведутся работы по запуску четвертого блока. Это все оказывает определенное влияние на устойчивость энергосистемы страны. В ближайшее время устойчивость энергосистемы будет полностью восстановлена", - сказал Бабанлы.

Третьего июля 2018 года на трансформаторе одной из подстанций ООО "Азербайджанская тепловая электростанция", расположенной в городе Мингячевир, произошла авария. В связи с этим в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, возникли перебои в подаче электроэнергии.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева создана Госкомиссия в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ООО "Азербайджанская тепловая электростанция".

Госкомиссии поручено расследовать причины произошедшего и проинформировать об этом Президента Азербайджана, определить и осуществить безотлагательные меры для устранения последствий аварии, систематически информировать Президента Азербайджана о проделанной работе.

Генеральной прокуратуре поручено вместе с МВД и МЧС провести безотлагательные следственные меры для расследования причин произошедшего и установления и привлечения к ответственности виновных лиц.