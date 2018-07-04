На автобусных остановках в Баку бесплатно раздают воду - ФОТО

4 июля 2018 14:13

На автобусных остановках в Баку бесплатно раздают воду.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Бакинского транспортного агентства в социальной сети Facebook, учитывая, что пассажирам автобусов в аномальную жару в Баку подолгу приходится стоять на остановках, структура организовала бесплатную раздачу питьевой воды возле различных станций метро и Центра транспортного обмена "Кероглу".

Бактрансагентство в очередной раз напоминает, что комфорт пассажиров является одной из первостепенных задач, которой структура придает важное значение, и для этого предпринимаются все необходимые меры.

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