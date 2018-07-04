ОАО "Азерсу" о состоянии канализационной системы - ЗАЯВЛЕНИЕ

4 июля 2018 15:09

Проблемы, возникшие с электроснабжением ряда территорий Азербайджана, не повлияли на работу канализационных линий.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, передает Day.Az.

По словам главы пресс-службы, канализационные линии работают нормально. "На линиях нет никаких проблем. На все насосные станции подается электроэнергия", - отметил Джабраиллы.

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