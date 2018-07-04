Жара наконец отступит от Баку - ПРОГНОЗ

После аномальной жары, установившейся на территории Азербайджана в первые дни июля, завтра со второй половины дня погода изменится.

Об этом в среду сказала Trend завсектором по работе с общественными организациями, экологическому просвещению министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.

По ее словам, 5 июля со второй половины дня температура постепенно начнет снижаться, и 6, 7 и 8 июля температура приблизится к климатической норме. Будет ветрено, временами будет дуть усиливающийся северный и северо-западный ветер.

Тагиева добавила, что 6, 7 и 8 июля на Абшеронском полуострове будет 32-37 градусов тепла, добавив, что аномальная жара еще вернется.

Напомним, что в начале июля в Баку и на Абшеронском полуострове за весь период инструментальных наблюдений (120 лет) был зафиксирован рекордный температурный показатель в 43-44 градуса.