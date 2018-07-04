Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер северо-западный.

Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 24-27, в первой половине дня 39-41, во второй - 34-37, в Баку ночью 25-27, в первой половине дня до 41 градуса тепла, во второй - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85 процентов, днем 40-50 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды 28-29 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 29-30 градусов. Ветер северо-западный.

В связи с аномальными погодными условиями днем с 11:00 до 17:00 рискованно долго находиться под прямыми солнечными лучами.

В районах Азербайджана без осадков, однако к вечеру в горах Большого Кавказа возможны грозовые дожди. Западный ветер местами и временами будет усиливаться.

Температура ночью 22-27, днем 37-42, в горах ночью 18-23, днем 28-33 градуса тепла.

До вечера 5 июля на Абшеронском полуострове сохранится высокая температура, что неблагоприятно для большей части населения и рискованно для метеозависимых людей. Долго оставаться на открытом воздухе не рекомендуется.

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