В Баку автобусы продолжают бесплатно перевозить пассажиров - ФОТО

В Баку бесплатная перевозка пассажиров автобусами продолжится до завершения особого режима. Об этом говорится в среду в сообщении ООО BakuBus, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, с 19:00 3 июля перевозка пассажиров автобусами, принадлежащими ООО BakuBus, осуществляется бесплатно.

Согласно поручению Бакинского транспортного агентства, с 4 июля пользование автобусами ООО BakuBus является бесплатным.

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