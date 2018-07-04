В Баку автобусы продолжают бесплатно перевозить пассажиров - ФОТО

4 июля 2018 16:31

В Баку бесплатная перевозка пассажиров автобусами продолжится до завершения особого режима. Об этом говорится в среду в сообщении ООО BakuBus, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, с 19:00 3 июля перевозка пассажиров автобусами, принадлежащими ООО BakuBus, осуществляется бесплатно.

Согласно поручению Бакинского транспортного агентства, с 4 июля пользование автобусами ООО BakuBus является бесплатным.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az