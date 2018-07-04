В Баку автобусы продолжают бесплатно перевозить пассажиров - ФОТО
4 июля 2018 16:31 1 100
В Баку бесплатная перевозка пассажиров автобусами продолжится до завершения особого режима. Об этом говорится в среду в сообщении ООО BakuBus, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, с 19:00 3 июля перевозка пассажиров автобусами, принадлежащими ООО BakuBus, осуществляется бесплатно.
Согласно поручению Бакинского транспортного агентства, с 4 июля пользование автобусами ООО BakuBus является бесплатным.
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