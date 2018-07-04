Реконструирован один из участков дороги Баку-Губа-госграница с Россией - ФОТО - ВИДЕО

4 июля 2018 17:24

Реконструирован участок 6-18 километр автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Об этом в среду говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В общей сложности реконструкция охватила территорию площадью более 250 тысяч квадратных метров.

На территории проведения ремонтных работ в необходимых местах были установлены дорожные знаки и информационные стенды.

Отметим, что реконструкция этого участка автодороги возникла вследствие износа и деформации асфальтового покрытия.

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Реконструирован один из участков дороги Баку-Губа-госграница с Россией

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