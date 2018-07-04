В Азербайджане пройдет сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

В Азербайджане в 2019 году пройдет 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом в среду говорится в совместном сообщении МИД и министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С 24 июня по 4 июля в Бахрейне, в городе Манама проходит 42-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В сессии принимает участие делегация сотрудников министерств иностранных дел и культуры во главе с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым.

В рамках заседания обсуждались вопросы по Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, в то же время образцы материального наследия различных стран были включены в Список всемирного наследия.

На заседании состоялись обсуждения, связанные с избранием председателя комитета в следующем году и страны, которая примет 43-сессию.

Согласно итоговому решению, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев был избран председателем комитета. Таким образом, Азербайджан в 2019 году примет 43-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется участие в этом мероприятии более 2000 человек из более чем 180 стран.

Сессия Комитета всемирного наследия считается одним из престижных мероприятий, вносящим вклад в мировое культурное наследие. Азербайджан, проводя это мероприятие и председательствуя в комитете, внесет свой вклад в историю культуры народов мира.

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