В Баку автобусы перешли на обычный режим работы

В связи с устранением проблем в энергоснабжении Баку отменен особый режим работы автобусов.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется в обычном порядке.

БТА выражает благодарность перевозчикам за непосредственное участие и помощь в организации перевозки пассажиров при особом режиме работы, СМИ - за поддержку в своевременном информировании населения о работе транспорта 3-4 июля. Также выражается глубокая признательность населению, которое с пониманием отнеслось к трудностям в работе транспорта в течение прошедших двух дней.