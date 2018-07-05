Кямаледдин Гейдаров: На ТЭС, где случилась авария, не учли ни одно из наших замечаний

Любая авария на электрических линиях, в других местах - это результат отсутствия координации и оперативной связи между занимающимися этим соответствующими структурами.

Об этом в среду в ходе совещания, проведённого в связи с ситуацией в энергетической системе страны под председательством Президента Ильхама Алиева, сказал Кямаледдин Гейдаров, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Министр отметил, что во время первой аварии сам тоже поехал на место происшествия.

"Мои личные наблюдения заключаются в том, что внутри той части, где находился выключатель тока, разлилось масло и сожгло кабели в проходящих перед ней каналах. Мы и раньше в письмах, направляемых в "Азерэнержи", отмечали, что поверхность этих каналов должна быть плотно закрыта, они не должны быть открытыми, чтобы в случае какой-либо аварии, масло туда не выливалось. К сожалению, поверхность каналов, проходящих перед почти всеми 63 выключателями, не была укреплена. Заключение, к которому мы пришли в результате наблюдения, проведенного совместно с членами комиссии, сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, местных органов безопасности, состоит в том, что действительно ни одно из сделанных нами ранее замечаний не было учтено. Территория не была очищена от сухой травы. Можно сказать, ни одна из охлаждающих установок не работала. При том, что температура поступающей по охладительному каналу воды, получаемой со дна Мингячевирского водохранилища - правда сейчас говорят, что это застарелая проблема, - должна была составлять 12 градусов, в день аварии температура воды была 28 градусов, а вчера - 26 градусов. То есть, это мешает работам по охлаждению.

Господин Президент, Вы очень правильно отметили, что в случае аварии на какой-либо подстанции не только система не должна была выйти из строя, но и в других блоках станции ничего не должно было произойти.

Любая авария на электрических линиях, в других местах - это результат отсутствия координации и оперативной связи между занимающимися этим соответствующими структурами. Мы там побеседовали с энергетиками и спросили, почему блок вышел из строя во второй раз. Мы проводили там совещание, и вдруг электричество отключилось. Никто не смог нам сообщить, почему действующая установка вдруг отключилась. То есть мы с другими структурами каждый по своим каналам пытались выяснить, где произошла авария. Кто-то сказал, что на Ширванской станции была перегрузка, поэтому здесь произошло отключение. Кто-то сказал, что это произошло в связи с увеличением напряжения на линии Баку-Абшерон. Вопросы, о которых мы писали годами, вчера мы представили в Генеральную прокуратуру и одновременно в Министерство внутренних дел", - сказал Гейдаров.

Он также отметил, что самое главное заключение, к которому он пришел в результате проведенных наблюдений, - это то, что, во-первых, эта станция физически и морально устарела.

"Прежде чем выделять средства на ее ремонт, если есть возможность, по Вашему поручению структура, обладающая международным опытом в этой области, должна провести там аудит, чтобы определить ее состояние. После этого другие компании должны представить предложения о том, как ее построить, и вообще, о том, как работать этой системе по стране, чтобы не мешать друг-другу, а наоборот, поддерживать друг друга. Чтобы в случае аварии на какой-либо подстанции, теплоэлектростанции и других электростанциях в стране не возникали проблемы", - сказал министр.