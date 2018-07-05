Рамиль Усубов: Из-за аварий в энергосистеме были эвакуированы почти 30 тысяч человек

В ряде случаев бывают призывы к провокациям, но мы выявляем этих людей, и в рамках закона продолжается принятие мер в отношении данных лиц.

Об этом в среду в ходе совещания, проведённого в связи с ситуацией в энергетической системе страны под председательством Президента Ильхама Алиева, сказал Рамиль Усубов, министр внутренних дел Азербайджана.

"Сразу после произошедшего я, руководствуясь Вашим поручением, дал указание о том, какие действия нам необходимо предпринимать в чрезвычайных ситуациях. Министерство внутренних дел вместе с другими структурами разработало и начало осуществлять дополнительные меры по охране порядка, обеспечению безопасности. Хочу доложить, что мы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям приняли участие в эвакуации почти 30 тысяч человек. Кроме того, дорожная полиция сопровождала автобусы, развозившие граждан по домам. Уважаемый господин Президент, в связи с безопасностью движения мы, наряду с Государственной дорожной полицией, привлекли к этому делу в городе Баку 150 сотрудников патрульно-постовой службы и обеспечили нормальное движение.

Хочу сообщить, что после этого мы усилили охрану объектов государственной важности, территорий размещения дипломатических корпусов. Хочу доложить, что за эти два дня в связи с отсутствием электроэнергии каких-либо тяжких преступлений совершено не было. Сегодня ситуация в нашей стране полностью находится под контролем. В ряде случаев бывают призывы к провокациям, но, господин Президент, мы выявляем этих людей, и в рамках закона продолжается принятие мер в отношении данных лиц", - сказал министр.