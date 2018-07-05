На Азербайджанской ТЭС произошел пожар - ЗАЯВЛЕНИЕ МЧС

Сегодня утром на одном из трансформаторов тока Азербайджанской ТЭС произошел пожар.

Об этом говорится в сообщении МЧС, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, в 08:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире.

В 08:28 на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. В сообщении отмечается, что в результате пожара сгорели рубильник и обмотка одного из трансформаторов тока ТЭС, а также разлившееся вокруг на площади 40 квадратных метров масло.

В 08:46 пожар был потушен.

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