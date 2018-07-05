На Азербайджанской ТЭС произошел пожар - ЗАЯВЛЕНИЕ МЧС
5 июля 2018 13:24 1 553
Сегодня утром на одном из трансформаторов тока Азербайджанской ТЭС произошел пожар.
Об этом говорится в сообщении МЧС, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, в 08:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире.
В 08:28 на место происшествия уже прибыли пожарные расчеты. В сообщении отмечается, что в результате пожара сгорели рубильник и обмотка одного из трансформаторов тока ТЭС, а также разлившееся вокруг на площади 40 квадратных метров масло.
В 08:46 пожар был потушен.
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