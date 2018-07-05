ВОЗ предложила помощь Азербайджану в применении обязательного медстрахования - министр

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила Азербайджану, свои рекомендации по применению обязательного медстрахования и экспертную помощь. Об этом сказал министр здравоохранения Огтай Ширалиев, выступая на заседании высокого уровня "Реформы здравоохранения в рамках Целей устойчивого развития ООН", проведенного в Баку с участием гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса. По словам министра, ВОЗ также предложил Азербайджану представить другим странам свою модель обязательного медстрахования в качестве примера.

Министр отметил, что принятые по инициативе гендиректора ВОЗ резолюции и проведенные реформы направлены на предотвращение инфекционных и неинфекционных болезней.

Министр сказал, что за последние 25 лет детская смертность в возрасте до пяти лет снизилась вдвое, на глобальном уровне материнская смертность также уменьшилась вдвое. "В Азербайджане среди 1000 новорожденных показатель детской смертности до пяти лет упал с 28 до 12,8. Материнская смертность значительно уменьшилась, усилена борьба с инфекционными и другими болезнями", - отметил Ширалиев.

Министр добавил, что в Азербайджане уровень абсолютной бедности снизился с 49 процентов до 5 процентов.

"Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране ликвидирована бедность, решены главные социальные проблемы", - подчеркнул Ширалиев.