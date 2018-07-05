ОАО "Азеришыг" сделало заявление в связи с пожаром на ТЭС в Мингячевире
Пожар, случившийся на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире, не повлиял на распределение электроэнергии. Об этом сообщил в четверг Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, передает Day.Az.
"Пожар не оказал влияния на энергораспределительную сеть. Подача электроэнергии осуществляется в нормальном режиме", - сказал Мустафаев.
Сегодня в 08:25 на территории ООО "Азербайджанская ТЭС" в Мингячевире вновь произошел пожар.
Противопожарные бригады прибыли на место в 08:28. Пожар охватил рубильник и обмотку одного из трансформаторов напряжения, а также загорелось трансформаторное масло, разлитое на территории в 400 квадратных метров. Другие трансформаторы были защищены от огня.
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