В Баку водитель не подчинился приказу дорожной полиции и совершил ДТП - ФОТО
5 июля 2018 14:28 644
В Баку не подчинившийся приказу дорожной полиции водитель совершил тяжелую аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Наримановском районе.
Так, на пресечении улиц Кероглу Рагимова и академика Гасана Алиева в проезжающий на зеленый свет светофора автомобиль марки BMW врезался пытавшийся скрыться от полиции и проехавший на высокой скорости на красный свет светофора автомобиль марки Mazda. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобили были деформированы.
На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции. Сразу же после аварии водитель автомобиля марки Mazda покинул машину и скрылся.
В настоящее время полиция разыскивает водителя Mazda.
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