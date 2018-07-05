В Баку жара немного спадет

6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, усилится северо-западный ветер, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-26°, днем 31-36°, в Баку она ночью составит 24-26°, днем - 33-35°.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем - 40-50%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 27-28°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 28-29°.

6 июля в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы, дожди, град. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, в горах ночью 16-21°, днем 25-30° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 июля усиление холодного ветра хазри и снижение температуры положительно повлияют на состояние метеочувствительных людей.

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