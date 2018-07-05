Минздрав Азербайджана опроверг информацию о случаях смерти людей из-за жары
5 июля 2018 15:20 286
Министерство здравоохранения Азербайджана опровергло информацию о смерти людей на улицах из-за высокой температуры.
Как сообщила в четверг Trend специалист пресс-службы миниздрава Сафая Ахмедова, информация о смерти людей из-за жары не соответствует действительности, передает Day.Az.
"Если бы произошли такие случаи, первым об этом бы узнала Служба скорой медицинской помощи", - сказала Ахмедова.
Ахмедова отметила, что за прошедший день было зарегистрировано лишь два случая смерти на дороге. Один из этих случаев - смерть Олега Абрамова перед станцией метро "Кероглу", а также была зарегистрирована смерть 73-летнего жителя, скончавшегося в автобусе в поселке Гюнешли.
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