В Ярдымлы горит лесополоса

В селе Шыхлы Ярдымлинского района продолжается пожар в лесополосе.

Об этом в четверг говорится в сообщении МЧС Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сотрудники и техника Службы пожарной охраны, пожарный вертолет "МИ-17" и самолет-амфибия Бе 200ЧС были привлечены к работе по тушению пожара. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Ранее сообщалось, что на месте происшествия находятся сила и техника Службы пожарной охраны МЧС Азербайджана, сотрудники Управление лесного хозяйства и местное население. Работа по тушению пожара продолжается.

Согласно сообщению минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, проводятся оперативные мероприятия по тушению пожара в труднопроходимой горной местности вблизи села Бериджан Ярдымлинского района, пожар локализуется.

Для тушения пожара были привлечены сотрудники Регионального центра лесного хозяйства минэкологии и Служба пожарной охраны МЧС Азербайджана.

Пожар охватил территорию площадью в один гектар, сгорели сухая трава и мелкие кустарники.

Минэкологии призывает население во время отдыха в лесу проявлять ответственность, быть осторожными с огнем, соблюдать нормы пожарной безопасности в связи с жаркой погодой. В противном случае пожар может привести к необратимым последствиям, может быть нанесен серьезный ущерб лесам.

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