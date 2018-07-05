Мировые СМИ обратили внимание на сюжет азербайджанской журналистки - ВИДЕО
Азербайджанская журналистка Эльмира Мусазаде записала репортаж в непосредственной близости к летящим вертолетам. На сюжет журналистки канала SBS обратило внимание британское издание PressGazette.
Репортер участвовала в записи материала, посвященного юбилею Вооруженных сил Азербайджана. На ролике видно, что девушка стоит на взлетно-посадочной полосе аэродрома, а вертолеты взлетают прямо над ней. Несмотря на опасную близость летательных аппаратов, журналистка продолжает вести репортаж и не двигается с места, передает Day.Az со ссылкой на baku.ws.
Выдержка Мусазаде поразила зарубежные СМИ: видео с ее участием распространили британские, канадские и американские интернет-издания.
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